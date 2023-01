JUHTKIRI ⟩ Loota tuleb parimat, kuid valmistuda halvimaks

Mõnikord juhtub aga midagi täiesti ootamatut. Või siis midagi sellist, mille analoogid on piisavalt kaugel minevikus, et neid enam suurt ei mäletata, või isegi nii ammused, et ükski elus olev inimene polegi neid kogenud. Sellised ootamatused on meid tabanud kahel aastal viimasest kolmest. Kõigepealt kolme aasta eest hoogu koguma hakanud koroonapandeemia, mullu tuli Venemaa kallaletung Ukrainale.