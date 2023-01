Erkki Koort ⟩ Mida see direktiiv tegelikult muudab?

Kahe kuu pärast on valimised ning president kutsus olema nõudlik. Olgem siis nõudlikud oma esindajate vastu ning nõudkem, et ka riigikogu liikmed oleksid nõudlikud meid esindades. Miks on see oluline? Sest näib, et vähemasti osa liikmeid käib parlamendis vaid formaalselt, kirjutab Erkki Koort.