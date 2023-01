Jaekettide hinnangul on kampaaniatoodete osakaalud müükides tõusnud juba praeguseks tavapärase 30 – 35% asemel 45%-ni ning nende osakaal kasvab jätkuvalt. Hästi läheb ka allahinnatud toodete müük. Ostetaksegi rohkem põhitoiduaineid ja harjumuspäraste toiduainete odavamaid alternative. See on toonud kaasa toiduainete väiksemas mahus ostmise ja omakorda toob see kaasa veel eestimaiste toodete eelistuse languse.