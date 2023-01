Andrei Kuzitškin ⟩ Kui Putin kaob, suureneb rahu tõenäosus Ukrainas hüppeliselt

Pöörane aasta 2022, millest on saanud katastroof kogu inimkonnale, on lennanud vapustavalt kiiresti. Kuid mitte kõik pole mõistnud selle kuristiku sügavust, millesse varises meie maailm. Näiteks arvab enamik Aafrika ja Aasia riike endiselt, et Venemaa ja Ukraina konflikt on olemuselt lokaalne ega puuduta nende kontinentide elanikkonda. Isegi Eestis, eriti kohalike venelaste seas, levib arvamus, et «sõda Ukrainas – see pole meie sõda!». Võta näpust! Meie! Ja väljavaated, et kohalikud lahingud kasvavad üle kõikehõlmavaks tuumakonfliktiks, jäävad alles ja muutuvad veelgi ilmsemaks.