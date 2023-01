Tiit Terik, Jan Trei ⟩ Viie leiva ja kahe kalaga tuhandeid ei toida

Venemaa jätkab Ukraina hävitamist. Inimesed otsivad rahu, vett ja soojust ning see võib põhjustada uue suure põgenikelaine. Sarnaselt eesti inimestega on meie kohalikud omavalitsused sõja puhkemisest alates olnud kaasamõtlevad ning tegutsemisvalmis, et leida lahendusi. Koorem on olnud suur, tahe aidata samuti, kirjutavad omavalitsuspoliitikud Tiit Terik (KE) ja Jan Trei (Isamaa).