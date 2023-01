Helir-Valdor Seeder ⟩ Millistel puhkudel on naiivsus surmapatt?

Uhkusega tsiteerime Lääne meedia pealkirju ja poliitikuid, et oleksime pidanud Venemaa ohu osas rohkem kuulama Balti riike, sealhulgas Eestit, oleksime pidanud teadma nagu Eesti teadis. Oleme uhked oma tarkuse ja kogemuse üle ja selle üle, et seda on märgatud. Sisendame endile ja arvame, et oleme kindlates kätes, kuna meid juhivad targad ja ettenägelikud poliitikud ning seda kõike kajastab tark ja ettenägelik ajakirjandus. Kas see on ikka päriselt nii olnud?