See oli heatahtlik kõne. Samas tõsine manitsus. Näib, nagu polekski rahvas jõudnud tõotatud maale, vaid Mooses alles asub nendega kõrberännakule. Tunda oli moraal: me peame edasi kannatama, aga kui me koos kannatame ja üksteisele toeks oleme, siis on kergem, kirjutab Mihkel Mutt president Alar Karise kõne kohta.