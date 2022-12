Kristiina Ehin ⟩ President ütles välja meie jaoks tähtsaima

Kurjus on ennast 2022. aastal selgelt näidanud. See on suur ja meile lähedal. See pole abstraktne miski, vaid sellel on meie ajaloos liigagi tuttav nimi ja tülgastav nägu. Silmade kinni pigistamine ei aita meid karvavõrdki. Mõtlesin presidendi kõnet lugedes taaskord, et meil tuleb olla rohkem kui kunagi varem homo sapiensi ehk mõtleva inimese nime väärt, kuid meil tuleb olla ka homo sensibilis - tundev, hooliv, kaastundlik inimene. Nõudlikkus enda vastu tähendabki seda inimeseks olemise suurt õnnistust ja taaka endaga kanda.

Kõik ei mahu ühte kõnesse. 2022. aasta on naiste pilgu läbi vaadates olnud hundiseaduste aasta. Mõni riik keelustab abordi e. naise õiguse oma keha üle otsustada, teine piirab naiste hariduse, kolmas vägistab ja alandab nagu jaksab. Meie Kihnu Virve pärast surma suureks saanud loosung «Vitt peab vaba olema» on tänapäeva maailmas saanud uutmoodi sisu. Praegust presidenti seda tsiteerimas ette ei kujuta, kuid usun, et ta ei vaidleks vastu: endast lugupidavad naised ja suure südamega mehed – hoidkem kokku kokku ja seiskem üheskoos vägivalla vastu nii sõna kui teoga ja kui vaja siis nii nagu seisti aprillis mustade peakottidega poolpaljalt ja veriselt Vene saatkonna ees.

Kuulan sel aastal ilutulestikukärgatusi teise kõrvaga. Pärisraketid? Rünnak kodumaa vastu? Iga kärgatuse ajal tahaks ukrainlannast naabrinaist kallistada ja ta kõrvad sulgeda. Ma loodan, et rohkemad inimesed kui kunagi varem kuulasid sel aastal presidendi kõnet ja ei läinud niisama tulistamislustist välja paugutama.