Paavst Franciscus ⟩ Sõda kujutab endast tagasilööki kogu inimkonnale

Kogu katoliiklik maailm tähistab uue aasta esimesel päeval rahupalvepäeva, millele pani aluse paavst Paulus VI 1967. aastal. Kõik tema ametijärglased on seda traditsiooni jätkanud kuni tänaseni. Paavst Franciscus andis välja 2023. aasta rahusõnumi juba 8. detsembril, mistõttu tasuks veidi lähemalt vaadata, mida maailma usuliidril oli praeguses olukorras öelda kõikidele riigipeadele, valitsusjuhtidele ja hea tahtega inimestele. Ta edastas rahupalvepäeva sõnumi vahetult pärast seda, kui oli saatnud välja jõululäkituse kannatavale ukraina rahvale.

Paavst Franciscus julgustas rahuläkituses inimesi raskustega toime tulema ning toetas kõiki moraalselt oma sõnade kohaloluga inimkonna keskel. Esmalt kirjeldas paavst praegust olukorda pandeemia tagajärgede valguses. Ta ei ole see, kes saaks lõpetada pandeemiad ja sõjad, vaid ta saab olla kannatava rahva kõrval ning toetada ning julgustada neid. Maailma moraalse autoriteedina on see ka paavsti üks esmaseid kohustusi.