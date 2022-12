Toomas Asser ⟩ President oli oma kõnes olukorra suhtes tõsine ja aus

President oli oma kõnes tõsine ja aus, nagu praegusele keerulisele pingeid täis ajale kohane. Ja kuigi me teame et läinud aasta raskused on ajutised, rõhutas ta, et ka uuel aastal ei tarvitse me siiski näha veel paremat. Ta andis selgelt ette need eeltingimused, mis meil heaks uueks aastaks vaja on: Venemaa sõjategevuse lõpp, julge majanduselu, hoolivad inimesed ja oma erakonnahuvidest kaugemale nägevad riigijuhid.