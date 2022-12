JUHTKIRI ⟩ Kõige pimedam on enne koitu

Tasapisi, aga kindlalt on hirm Putini eskaleerimisähvarduste ees kahanenud ja ka suured lääneriigid, eriti USA, andnud järjest tõhusamaid relvi. See on võimaldanud Ukrainal rünnata sihtmärke ka Venemaal. Ja lääs ei ahmi enam hirmu pärast õhku. Need arengud sisendavad lootust, et sõja kaalukauss hakkab otsustavalt kalduma Ukraina kasuks.

Samm-sammult on Euroopa vabanemas Vene energiasõltuvusest. Gaasi ja nafta hind on vähemalt praegu langenud sõjaeelsele tasemele. Euroopa elab talve üle ja ta rahvas ei nõua Ukraina toetamise lõpetamist. Kõige hullem määramatus tundub siingi olevat ületatud ja Euroopa Liidu ühtsus pole murenenud. Ja mida lähemale kevadele, seda kindlamaks saab, et Euroopa on lõplikult vabanenud laastavast sõltuvusest.

Hea märk on ka see, et ühiskonna toetus riigikogule, valitsusele ja presidendile on pärast suvist madalseisu suurenenud. Samuti on rekordsuur toetus Euroopa Liidule ja eurole – ligi 90 protsenti elanikkonnast. Nii suur ei ole see olnud sajandi algusest alates. Ühtlasi näitab see, et Eesti Euroopasse kuulumise mõttel on tugev toetus nii eestlaste kui ka venelaste hulgas ehk teisisõnu, võimalike putinistide osakaal ühiskonnas on tõenäoliselt väiksem, kui oleme kartnud. Eks tänaõhtune uusaasta tervitamine Moskva aja järgi näitab, kui suur ja ülbe on viies kolonn tegelikult.