Eestis on ca 44 000 kodutarbijat, kes kasutavad gaasi. Arusaadavalt on hüppeliselt kasvanud gaasihind neid valusalt löönud. Täna teatatud hinna langemine 300 eurolt MWh 100 eurole MWh on küll kergendus, kuid siiski ajutine (PM 30.12).