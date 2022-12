Tagasivaade 2022. aastale saatejuhi pilgu läbi

Minu aasta algas Dubai Expol, kus ma tegin ka koos abikaasaga Kanal 2 saadet «Tunni ajaga ümber maailma». Just seal veendusin selles, kui nutikas riik on tegelikult Eesti ja kui nutikad on meie inimesed. Erakordselt soe tunne oli minna nii kaugele ja veenduda, et Eesti on maailma parim riik.

Ei läinudki palju aega mööda, kui oli 24. veebruar. Ärkasime perega hommikul vara ja läksime Toompeale lippu heiskama. Kuna me uudiseid ei vaadanud, siis kuulsime alles Jüri Ratase kõnest esimest korda, et Ukrainas on alanud sõda. See tunne mis järgnes, ei lähe kunagi meelest ära. Samas oli meeliülendav kõik see, kuidas eestlased sellest välja tulid, kui ühtehoidvad oleme ukrainlasi abistades. Heategevuskontsert «Slava Ukaini» tehti ära kodanikualgatuse korras ja null eelarvega. Kontserdiga koguti Ukraina heaks 700 000 eurot, et saata rindele kiirabiautosid.

Suvel alustasin võtteid saatega «Öökülaline», mis avas mulle ja televaatajatele mitu ust, nii füüsilisse kui vaimsesse koju. Meie väga kinnine rahvas üllatas mind sellega, kui külalislahked ikkagi ollakse ja kui palju on meil üksteiselt õppida.

Hakkasin mööduval aastal ka tunduvalt enam tervisega tegelema ja mulle tundub, et ka teised on seda teinud. On see nüüd tingitud koroona aegsest tagumiku laiaksistumisest või on inimesed lihtsalt aru saanud, et me peame hoidma ennast nii vaimselt kui füüsiliselt.