Tagasivaade 2022. aastale aasta ema pilgu läbi

Ühest küljest jäävad seda aastat meenutama sõjategevus ja sellega kaasnev, samal ajal on seoses sõjaga kerkinud esile nii uued kultuurisündmused kui heategevus. Need on teemad, mis saatsid ka mind lõppeval aastal.

Kindlasti oli see kirglik perehüvitiste aasta. Kuna olen seotud Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, siis puudutas see teema nii mind kui kogu meie võrgustikku väga lähedalt. Tööalaselt võib seda aastat nimetada ka Perekaardi programmi arengute aastaks, kus koos meeskonnaga uuendasime kogu infotehnoloogilise keskkonna ning tegime liidestused riiklike andmebaasidega. See oli väga suur ja mahukas töö.

Isiklikus elus tõi rikkalikult emotsioone aasta ema tiitli saamine. Olen seda tiitlit püüdnud väärikalt kanda ning tunda rõõmu positiivsetest emotsioonidest, mis emaks olemisega kaasnevad. Meeldejäävad olid ka reisid koos pere ja sõpradega nii Soome kui Kihnu.

Märgiline on seegi, et meie perre lisandus üks noor Taru Ülikooli vilistlane. Muidugi kaasnes lõpetamisega ülev ja rõõmus tunne, seda enam, et olen alles ise mõned aastad tagasi selle kooli lõpetanud.