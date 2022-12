Raivo Vare ⟩ Sõda paneb eurooplase teisiti mõtlema, aga ta mõtleb liiga aeglaselt

Lahkuva aasta kaalukaimaks sündmuseks oli kaheldamatult Venemaa sõda Ukraina vastu. Küsimus pole mitte ainult selles, et see on suurim frontaalsõda Euroopas pärast Teist maailmasõda koos tohutute purustuste ja ohvritega. Vaid ka selles, et see sõda on reljeefselt esile toonud mitu seni maailmas ja eriti Euroopas toiminud protsessi ning sundinud seniseid poliitilisi arusaamu ümber mõtestama. Sellele aitab tohutute ohvrite hinnaga kaasa Ukraina, kes raiub teed, et olla päris-euroopalikuna tunnustatud.