RAIT KONDOR ⟩ Keskpankade võitlus inflatsiooniga lõppeb 2023. aasta suvel

Kuulates Ameerika Ühendriigi keskpanga Föderaalreservi (Fed) ja Euroopa Keskpanga (EKP) juhte näib, et kõrge inflatsioon jääb veel pikaks ajaks püsima. See on suur erinevus 2021. aasta alguses kuulduga, millal USA keskpanga juht Jerome Powell ütles, et kõrge inflatsioon on koheselt mööduv. Kaupade ja energiakandjate hinnad on viimastel kuudel juba allapoole tulnud ning USA kinnisvaraturu jahtumise tingimustes võib inflatsioon jõuda riigis keskpanga poolt soovitud taseme juurde juba 2023. aasta keskpaigas.