Koroonapiirangud ja kohustuslikud kaitsemaskid on koolielust nüüdseks taandunud ning argirutiin naasnud.

Lõppeva aasta kõige märgilisem sündmus hariduses on otsus minna järgmistel aastatel täielikult üle eestikeelsele haridusele. Samas nüüd, mil koroonapaanika on vaibunud, on aeg taastada ka järelepärimisjulgus ja eluterve kriitika teaduse suhtes, kirjutab toimetaja Martin Pent.