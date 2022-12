MIhhail Kõlvart ⟩ Edgar jääb meelde inimesena, kes vaatamata raskustele alati püsti tõusis

Suured asjad on paremini nähtavad kaugusest. Edgar Savisaar on see ajalooline isik – ja tema kohta saab kindlasti öelda ajalooline isik –, kelle saavutustele hakkavad objektiivseid hinnanguid andma järgmised põlvkonnad, meenutab Tallinna LInnapea Mihhail Kõlvart