JUHTKIRI ⟩ Edgar Savisaare vaikne lahkumine

1990. aastatel ei olnud aga Eesti ja tema rahvas enam see, kes ta oli piltlikult öeldes tund enne vabadust. Demokraatlikus parlamentaarses riigis tähendab ühishuvi erinevate erakondlike huvide summat või integraali. Rahvarinde vaimu, aga ka juhikeskse mentaliteedi pärijaks sai Keskerakond. Taheti olla suurim suurimate hulgas, kellest ei saada üle ega ümber. Taheti olla mägi. Osalt see õnnestuski, aga tsükliliste sisekriiside ja ruineeriva opositsioonis olemise hinnaga.

Seevastu pealinn ehk kolmandik Eestist on olnud kaua Keskerakonna kontrolli all, nii nagu riiki on sama kaua valitsetud Reformierakonna taktikepi järgi. Seesugune ebaloomulik vastasseis kurnas Eesti poliitikaelu, aga ka nii vaimselt kui füüsiliselt selle juhtkujusid. Osa neist leidis taganemis- või väljateenitud kõrvaltee teistes kõrgetes ametites või siis lahkunud poliitikast.

Savisaar jäi selle juurde, mis ta on kogu aeg olnud. Jõuline juht. Nii mõnigi kord on jäänud kõrvaltvaatajatele mulje, et ta on erastanud erakonna. Vähem teatakse ehk seda, et ta on oma kunagistele kaasvõitlejatele tunnistanud – teda viib poliitikast vaid haud. Läks aga teisiti.