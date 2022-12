David Vseviov ⟩ Headus on jõuetu, aga võidab siiski

Tegemist on silmapaistva mõtlejaga, kes jäädvustas järeltulevatele põlvedele kirjapandud variandis oma elu ja tegutsemise ühe olulisema kreedo: «Üldse mitte enam arutleda, milline see hea inimene on, vaid selline olla!» (vt Marcus Aurelius «Iseendale» Jaan Undi tõlkes 1983 ja 2021). Ning mis on seda imperaatorit meenutades veelgi olulisem: inimkonna ajaloos pole olnud ilmselt ühtegi teist valitsejat, kelle kätesse oleks koondunud sedavõrd piiramatus koguses võimu. Võimu, mis võimaldaks vähemalt teoreetiliselt raskusteta realiseerida tema enese sõnastatud elueesmärgi. Nii on meil, kokkuvõtvalt tavainimestena, olnud Marcus Aureliuse näol kogemuslik kokkupuude ühe väljapaistva isiksusega, kellel oli üheaegselt olemas nii üllas eesmärk kui ka vahendid selle elluviimiseks. Ehk siis formuleeritud subjektiivne soov ja objektiivsed võimalused, et see realiseerida.