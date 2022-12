Kajar Lember ⟩ Meie kriminaalmenetluse seadustik vajab muutmist

Kas lõpetamise põhjenduseks oleks menetlusökonoomika või lihtsalt tervemõistuslik kompromiss – sisuliselt polegi sel väga vahet. Minu enda ümber toimuv ja üle kaheksa aasta tagasi alustatud menetlus on üks väga halb näide samast praktikast, sest igati mõistlik olnuks olnud see ammu lõpetada, aga piltlikult öeldes jonniti edasi, sest pole olemas tegelikult pooli rahuldavat lõpetamise võimalust. Ehk seadusandja pole näinud ette mõlemale poolele mingit mõistlikku lõpetamise varianti. Seda küll on kirjeldatud kui (eba)otstarbekuse paragrahviga lõpetamist ehk nn oportuniteediga, kuid selline halb maitse jääb ikka külge. Mõlemad pooled saavad aru, et olekski mõistlik lõpetada, kuid ikka on see keeruline.