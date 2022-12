Jüri Kotšinev ⟩ Venemaa ründab Ukrainat, kuni kaotab ja hakkab lagunema

Oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on Kiievi vallutamine olnud Venemaale tähtis Ukraina sõja algusest saadik. Strateegiline eemärk on Ukraina riikluse täielik hävitamine. Selleks on Venemaa valmis hävitama Ukraina infrastruktuuri ja suure osa ukrainlastest.

Endine Venemaa Ajakirjanike Liidu peasekretär, ajakirjanik ja poliitanalüütik Igor Jakovenko rääkis hiljuti Ukraina infokanalitele, et Putin oli 2022. aasta märtsikuus avaldanud kitsas ringis kahetsust, et oli Ukrainat rünnates alustanud «valest otsast». Ta ütles, et oleks pidanud alustama Valgevene liitmisest Venemaa külge ja siis olnuks valik, kas liikuda Valgevene platsdarmilt Ukraina ja Poola peale või hoopis Baltimaade peale. Selle ülestunnistuse põhjustas ukrainlaste vastupanu ja sõjaline võimekus. Venemaa juhtkond ja Putin isiklikult ei osanud sellega arvestada. Hiljem ei korranud Putin enam kordagi oma «eksimust», kuid tema plaanid olid selgelt välja öeldud ja seega on oht Balti riikidele jätkuvalt ülitõsine.