Aimar Ventsel ⟩ Doždi kaitseks toodi hulk jaburaid argumente

Venekeelses maailmas jätkub aktiivne ja kirglik arutelu Lätis suletud Venemaa eksiiltelekanali sulgemise üle. Kusjuures vähemalt 90 protsenti Vene opositsionääridest ja n-ö liberaalidest kritiseerivad Läti otsust. Huvitav on, et kristalliseerunud on teatud argumendid, mida ridamisi kasutatakse. Näiteks süüdistatakse Lätit ja teinekord ka tervet Euroopat russofoobias. Lõbus on see, et väljendit «russofoobia» kasutatakse siin selles tähenduses, nagu seda kasutab Kreml. Ehk russofoobia pole selles trakteeringus mitte vene keele, kultuuri või venelaste kartus, vaid kartus Venemaa ja tema poliitika ees. Teine argument Doždi kaitseks on see, et tema kinnipanekuga on venemaalased ära lõigatud adekvaatsest informatsioonist, eriti sellest, mis puudutab sõda Ukrainas. Seda viimast kasutavad ka Eesti «heade venelaste» sõbrad.