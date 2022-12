Selle aasta üheks märksõnaks peale sõja Ukrainas on kahtlemata järsk hinnatõus, millel on pikaaegne mõju inimeste rahakotile ja edasisele toimetulekule. Kasvanud on toidukorvi maksumus, energiahinnad on varasemaga võrreldes röögatult kõrgeks läinud ning kellel on laenukoormus kanda, on saanud omal nahal tunda euribori tõusu tagajärgi.