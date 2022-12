Pensionärid oskavad nüüdisajal ka digiretsepti vaadata. Nad eeldavad, et ravim, mida nad aastaid tarvitavad, on seal olemas nüüdki. Nii et – apteeki! Apteeker aga teatab, et seda rohtu meil enam ei ole ja ei tule ka. Asendusravimit ei saa aga omapead väljastada. Pole kasu kui oskad arvutist oma retsepte vaadata. Kui apteegis pole, siis pole. Kõik.