JUHTKIRI ⟩ Sundvõõrandamine ei tohi muutuda sundvõõrandumiseks

Žürii esimees Allar Jõks rõhutas toona, et omaniku ja riigi huvid pole tasakaalus. Sundvõõrandamise alused on KAHOSes liiga laiaulatuslikud, otsustamise võib delegeerida ametniku tasandile ning tehnovõrke saab võõrale maale rajada omanikuga üldse läbi rääkimata.

Sellise seaduse läbisurumine oli eeskätt seotud riigi sooviga saada ühele poole Rail Balticu alla jäävate maade omandamisega. Hea tava žürii pidas ohtlikuks ametkondades kujunenud hoiakut, et hea seadus on see, mille tegelik kasusaaja on üks või teine riigiasutus, aga kaotaja tavainimene.

Rail Balticu alla jäävate maadega ei ole tekkinud palju vaidlusi. Ilmselt on selle põhjuseks mitu asjaolu, alates sellest, et pika trassi ääres elavad inimesed ei moodusta ühtselt reageerivat kogukonda. Pigemini on nad üksi ja annavad alla – saamata sageli lubatud «kohest ja õiglast hinda». Kui mõni ametnik usub, et selline olukord ongi hea, siis on see sügav eksitus.