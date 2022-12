Erkki Koort ⟩ Territoriaalsed nõudmised Venemaale on vaid aja küsimus

Venemaa eliit on nähtavates valudes ning sealt tuleb üha kummalisemat signaalitamist ning soovi Kiievit rahuleppesse sundida. Eriliselt küündimatu on olnud Venemaa Föderatsiooni välisminister Sergei Lavrovi 27. detsembri avaldus. Mäletatavasti nõudis viimane Ukraina denatsifitseerumist, ähvardades, et keeldumise korral teostab selle Venemaa armee. Paistab, et Venemaa eliit on jäänud ka ise oma propagandat uskuma ning rinnetel toimuv tegelikkus nende paralleel maailmade toimimist ei väära.