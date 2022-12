Guntram Wolff ⟩ Uus gaasivarustuse geograafia kujundab Saksamaa välispoliitikat

Venemaa-poolsele energia «relvastamisele» on suures osas vastatud kindlalt, kui vähesed erandid välja arvatud, ei ole piirkond Venemaa väljapressimisele järele andnud. Selle asemel on käimas energiasüsteemi massiline kohandamine. Makromajanduslikust vaatenurgast kujutab energiahinnašokk endast ELi ja Saksamaa kaubandustingimuste massilist halvenemist. ELi jooksevkonto ülejääk on esimest korda pärast 2008. aastat muutunud puudujäägiks, sest Euroopa on pidanud energiat importima palju kallimalt ja tema vahetuskurss on nõrgenenud.

Kesk- ja Ida-Euroopas on palju gaasimahukaid toorainetootjaid, keda kõrged gaasihinnad on tugevalt mõjutanud. Paljud tööstusprotsessid sõltuvad kas otseselt või kaudselt gaasist kui energiaallikast. Tööstus moodustab 27 protsenti kogu gaasitarbimisest ELis, kusjuures Saksamaal ning Kesk- ja Ida-Euroopas on see osakaal veelgi suurem. Saksamaa tööstus on seotud tuhandete tarnijatega naaberriikides. Poola ja Tšehhi Vabariik on usaldusväärsed kaubanduspartnerid ja kriisi ajal stabiilsuse allikad. Kaubavahetus Visegrádi grupiga ületab isegi kaubavahetust Hiinaga.