Eveliis Padar, Natalie Mets ⟩ Emakakaelavähki saab vaktsineerimisega ära hoida

Eestis on suremus emakakaelavähki üks Euroopa suurimaid ning avalikkuses seostatakse seda ennekõike madala sõeluuringus käimise aktiivsusega. See on kindlasti õige ning kehtib Eestis ka teiste vähkide kohta, kuid just emakakaelavähi puhul on lisaks sõeluuringule teisi väga olulisi ja tõhusaid ennetusmeetmeid, mis kindla peale aitaks vähki haigestunute arvu vähendada. Üks neist on HPV-vaktsiin. Alates 2018. aastast vaktsineeritakse Eestis 12–14-aastasi naissoost inimesi tasuta.