Kas olete Zelenskõi kohta viimast lugu kuulnud? Et sõjaliste ebaõnnestumiste ja kasvavate poliitiliste probleemidega maadlev Ukraina president valmistab ette kiiruga põgenemist piiritagusesse pelgupaika?

Ei, mina samuti mitte. Venemaa kallaletungile järgnenud päevadel levisid ühismeedias kuulujutud, et Volodõmõr Zelenskõi istub Varssavis asuvas punkris, mitte ei juhi oma peakorterist Ukraina vastupanu. Kuid need lood olid liiga ebausutavad, et mingitki lugejahuvi äratada.