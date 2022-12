Mihkel Kunnus ⟩ Naised käituvad valesti kui nad omapäi jätta

Kired kavandatavate peretoetuste ümber lõkendavad kenasti ja lepitamatuid seisukohti on palju. Lepituse aabitsatõde ütleb, et hädavajalik on alustuseks leida üles ühisosa. See ei ole väga keeruline, aga selle väljaütlemine eeldab vähemalt mõnedele osapooltele harjumatut lapsesuulisust. Et mitte hullemini öelda.