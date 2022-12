Juhtkiri ⟩ Riigikogu professionaalsus on allpool arvestust

Perehüvitiste seaduse järjekindlusetust ja kehva kvaliteeti näitas ka see, et paljulapseliste toetused otsustati indekseerida, samal ajal kui tavalised lapsetoetused jäeti indekseerimata. Selle vastuolu puhul on ilmselt lihtsam indekseerimisest loobudes edasi minna.

Kokkuvõttes pole aga niisugune lohakus lubatav, see jätab pleki riigikogule ning kõigile seal esindatud erakondadele.

Loomulikult eelistaksid nad selle asemel rääkida töövõitudest lapsetoetustega seoses. Ka Postimees tahaks esile tõsta ja tunnustada seda, et lapsed on riigi jaoks prioriteet ning paljulapselisus auasi. Mis aga üldsegi ei tohi kahjustada vähemalapselisi peresid.

Paraku pole viisid, kuidas erakonnad noid eesmärke saavutada püüavad, kuigi usaldusväärsed. Kõigepealt on raske jõuda kokkuleppele, siis selgub, et kellegi jaoks oli see sundlepe koalitsioonis püsimise hinnaga, ja lõpuks tuleb välja, et esitatud lahendus pole lihtsalt vettpidav. See ei ole professionaalne töö!

Me ei tea, mis peretoetuste seadusest edasi saab või millal see jõustub. Me teame, et laste ja perede toetamine on Eesti jaoks otsustava tähtsusega küsimus ja see peab käima usaldusväärsel moel.