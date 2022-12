Piret Kergandberg, Angela Kase ⟩ Sundvõõrandamise seadus jätab õhku mitmeid küsimusi

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (KAHOS) kehtestati eelkõige selleks, et anda riigile lihtsamad võimalused Rail Balticu trassi alla jäävate kinnistute omandamiseks. KAHOSe rakendusvõimalused on aga laiemad: seda on kasutatud näiteks põlevkivikaevanduste maa omandamisel sellega tegelevale ettevõtjale, samuti avalike tehnovõrkude rajamiseks ja teenindamiseks. Ilmselt algab KAHOSe alusel sundvõõrandamine ja vajadusel sundvalduste seadmine peagi ka Nursipalu harjutusväljaku laiendamiseks.