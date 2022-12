Rainer Kattel ⟩ Uus aasta toob majanduskriisi süvenemise

Kui valitsused meil ja mujal soovivad toimetulekuraskusi leevendada (nt kodusoojatoetused), siis keskpangad jätkavad raha pakkumise piiramist kõrgemate intressidega. Euroopa Keskpank kuulutas, et soovib tuua inflatsiooni praeguselt 10 protsendilt 2 protsendile. See tähendab, et lähikuudel intressid kindlasti tõusevad ning püsivad kõrgena ka lähiaastatel. Tavatarbijale toob see kallima kodulaenu ning ettevõtjale kallimad investeeringuid. Selline spiraal hakkab üha enam pärssima tarbimist ja investeeringuid. Samas ei mõjuta kallim raha oluliselt energiahindu ega Hiina tekitatud tarneraskusi. Seega ravivad keskpangad kriisi valest otsast, süvendades ja pikendades surutist veel.