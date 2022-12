KALEV STOICESCU ⟩ Serbia invasioonile Kosovosse järgnevad sõjalised löögid ja täielik blokaad

Sellel taustal on selge, et Serbia, kellele Moskva pakub igakülgselt poliitilist toetust ning sõbrahinnaga gaasi ja relvi, on saanud innustust Venemaa täiemahulisest agressioonist Ukraina vastu. Võib arvata, et Kreml viskab tulele hagu alla, et Kosovos puhkeks uuesti sõda, mis viiks tähelepanu Ukrainast kasvõi osaliselt mujale ning hirmutaks Euroopat konflikti laienemise perspektiiviga.