KIRI ⟩ Meil on tekkinud suur oht, et ühiskond lõheneb

Meie kõigi ühine eesmärk on meie kodumaa kaitsmine, hoolimine ja austamine. Praegu tunnen, et oleme olukorras, mida me tegelikult keegi ei soovinud. Meil on tekkinud suur oht ühiskonna lõhenemiseks, kirjutab kolme lapse isa ja Kriisiuuringute Keskuse analüütik Archibald Kald riigikogu liikmetele suunatud avalikus kirjas.