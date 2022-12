Mis see inimeseks olemine siis on: kas igal inimesel on oma roll? Kas see roll tähendab ennastsalgavat tööd või armastavat suhtlust lähedastega? Või hoopis midagi muud? Ehk peaksime me inimkonna hüvanguks hoopis teistsuguste asjadega tegelema kui Exceli tabelid või nunnude filtritega selfid.