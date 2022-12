Meie kõigi jaoks on jõululinnaks Petlemmaks, kuhu oleme jõuluõhtuks jõululapse sündimist tähistama tulnud, sel aastal Pärnu. Sama pika teekonna, kui läbisid Maarja ja Joosep Naatsaretist Petlemma pidid Pärnusse kohale jõudmiseks jalge alla võtma näiteks Kuresaarest, Jõgevalt või Tallinnast tulijad.

Autoga liikumisel on teatavad eelised eesli ees. Peamise edu annab kiirus. Mõeldes aga säästlikkuse ja keskkonna peale ning püüdes elustada tuntud jõululaulu sõnu, sõidame ehk tulevikus jõulukirikusse taas aisakellade helinal üle lume sahiseva kasutades selleks rohelist energiat. Arvestades lume hulka, mis veel nädala eest kõikjal maad kattis, polegi see väljakutse ehk tulevikus nii utoopiline.