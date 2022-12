RIHO TERRAS ⟩ Saksa Bundeswehr maadleb suurte muredega

Ukraina sõja viimastel kuudel on üha rohkem tõusnud teemaks küsimus - kui valmis on Euroopa sõjaks? Kas suudame tarnida Ukrainale piisavalt modernset relvastust, et Ukraina saaks selle sõja võita? Eks anda, müüa, laenata saab ikka seda, mis olemas on. Selle arutelu keskpunkti on teravalt tõusnud Euroopa suurima majanduse, Saksamaa sõjaline valmisolek ning võime enda, kui ka NATO kui terviku, kaitsesse panustada.