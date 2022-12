Tuleb välja, et Venemaa spetsid ei saa alla 30 aasta vanuse laeva remontimisega ilma ukrainlaste abita kuidagi hakkama. Nii on lipulaeva putitamise lõpptähtaega alates 2018. aastast korduvalt edasi lükatud ning nüüd paistab, et ilmselt tuleb see dokis valitseva korralageduse tõttu vanametalliks lõigata.