JUHTKIRI ⟩ Presidendi hädapidur on meie kõigi huvides

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder võttiski ehk presidendi otsust kõige rahulikumalt, nentides, et Isamaa on valmis presidendi märkustega arvestama, ning avaldades lootust, et seadus ikkagi järgmisel nädalal vastu võetakse. Suviste valitsuskõneluste venides on arusaadav, et mingisuguste oluliste seaduste vastuvõtmine lükkub aasta lõppu, ent probleem on selles, et seadus peab hakkama kehtima järgmise aasta algusest. Võib ka eeldada, et mitmed pered on oma eelarves juba suuremate hüvitistega arvestanud.