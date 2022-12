Muuseas, on ka formaalseid sarnasusi – kui Zelenskõile on osad kitsarinnalisemad kriitikud ette heitnud Kongressi ja Valge Maja külastamist oma oliivikarva khakides (selmet ülikonnastuda...), siis Churchillgi kandis oma alusriiete peal sarnast värvi ülekeha kombinesooni, mida Suurbritannias nimetati varjendiriietuseks – õhurünnakute eest punkritesse minnes pandi need ülle.