Läänemaailma inimeste õnnetunde röövija on endale suurte lootuste panemine, mis ei täitu: kõik ei saa tippjuhiks, ­olümpiavõitjaks, teletäheks, mõjuisikuks. Kui ­tahad olla õnnelik, ära soovi liigpalju, püüa leida elus kuldne kesktee, ole mõõdukas. Sellest räägivad ­meile muinasjutud kuldkalakesest või ahnetest peretütardest. Teadusuuringud toovad esile, et liigne enese­kesksus ja teistega võrdlemine ei too rahulolu. See kehtib ka jõulukinkide puhul.