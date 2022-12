KRISTJAN JÄRVAN ⟩ Ka presidendil võib tööõnnetusi juhtuda – isegi põhiseaduse tõlgendamisel

Kuidas see võimalik on? Siin on ainult piiratud võimaluste hulk:

a) President on seisukohal, et ükski Riigikogu liige ei loe seadust läbi ja hääletab ühtselt seaduste poolt, millest nad aru ei saa;

b) Riigikogu kõik liikmed saavad Presidendist olulistest keerulisematest kontseptsioonidest aru;

c) antud lauses ei ole tegelikult probleem ning agenda peitub kuskil mujal – analoogiliselt II sambaga. Eks jäägu see rahva otsustada, milles küsimus