Marju Kõivupuu ⟩ Jõulud puudutavad hingekeeli

Selle aasta jõulurahu ja -rõõmu varjutab kogu Euroopas ja laiemalt kogu maailmas Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu. See on tuletanud iseäranis meile siin rohkem või vähem valusalt meelde lähiminevikku, millest me pole viimastel kümnenditel soovinud väga kõnelda või mida oleme püüdnud pehmendada ja mahendada.