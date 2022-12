NELJA LAPSEGA ÜKSIKEMA ⟩ Olen kõrgharitud õpetaja, aga last klassiga teatrisse saata pole võimalik

Meie leibkonna saavutatud eelarve lõi kõikuma selle aasta kevadel, kui tõusis kütuse hind. Minu elu on hetkel korraldatud nii, et liigun palju autoga. Võimaluse piires ühtegi üleliigset sõitu ei tee. Kuid maal elades on auto hädalvajalik liiklusvahend.