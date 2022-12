JUHTKIRI ⟩ Kes väärib kuusteist kuupalka aastas?

Tänases lehes on ülevaade haigekassa juhi ja juhatuse liikmete palkadest ja preemiatest, mis on samuti viimastel päevadel palju tähelepanu pälvinud. Ka nende palgad on kõrged ja võimalik, et ka õiglased, isegi kui meditsiiniõdede palgad on närused ja kõigile vähihaigetele ei jätku raviraha. Juhatuse töötasude kallale minek ei tooks ju neile probleemidele mingit leevendust.

Palgad palkadeks, aga aastapreemiad on hoopis tundlikum teema. Haigekassa juhatuse liikmed saavad sel aastal kõik kolme kuupalga ulatuses preemiat, mille ametlik nimetus on tulemustasu. Eelmisel aastal oli see lausa neli kuupalka, sel aastal on seda kuu võrra vähendatud. See on oluliselt heldem, kui ametnikele ette nähtud kuni 20-protsendiline tulemustasu.