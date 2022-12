Anne Eenpalu ⟩ Lumepall kerib ennast aina suuremaks, kes ometi ta peatab?

Imekombel on mõned ukraina lapsed tuhandetest, keda puhkelaagrite sildi all juba augustis Venemaale viidi, tagasi Ukrainasse oma lähedaste juurde päästetud. Pisarais nii lapsed kui ka sugulased. Ikkagi veel käib mure südametes, et ülejäänud on kusagil teadmata kohtades, kus neid on plaanis vene peredesse lapsendada.