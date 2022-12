Paljud mõtlesid ehk juba eelmiste jõulude eel ja ajal ja küllap ka nüüd nii: «Aga see pole see, pole see….» Need jõulud ei ole ju päris jõulud!

Kuid kas see ikka on nii? Ehk on just selliste aegade jõulud palju enam tõeliste jõulude moodi – näiteks esimeste jõulude moodi.