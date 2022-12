Marek Strandberg ⟩ Süsinikukvootidega kauplemine on konnakeetmine

Süsinikukvootideks või -krediitideks nimetatud virtuaalväärtused on üles ehitatud lootuses, et nende piiratud hulk ja loodetavalt kasvav hindki suunavad tarbijaid ning tootjaidki vähem süsinikku atmosfääri paiskavate tehnoloogiate poole. Tegemist on ohutu mugavusjuhtimisega, mille tulemusena käib pöörane tants ja trall, aga muutused jäävad taas ilmselt tulemata.